Οι υποψήφιοι για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

17:50 20/04
ΣΥΡΙΖΑ σε διοίκηση ΕΛΠΕ: Απαιτούνται παρεμβάσεις για μείωση του κόστους σε καύσιμα-ηλεκτρική ενέργεια
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβαν την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.
Ανακοινώθηκαν και επισήμως από τον ΣΥΡΙΖΑ οι υποψηφιότητες για την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που θα αναδειχθούν από τις κάλπες της 15ης Μαΐου .
Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα να ψηφίσουν για την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μόνον όσα μέλη είχαν εγγραφεί έως τις 21 Μαρτίου.
Το ίδιο δεν ισχύει για την εκλογή προέδρου, καθώς δικαίωμα ψήφου σε αυτή την κάλπη θα έχουν όσα μέλη του κόμματος εγγραφούν ακόμη και ανήμερα της ψηφοφορίας.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν έως 25/4 στο enstaseis.kefe@gmail.com και οι πίνακες των υποψηφιοτήτων θα οριστικοποιηθούν την Τετάρτη 27/4, δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που συνεδρίασε νωρίτερα, Ηλίας Νικολακόπουλος.
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΙΩΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΚΙΒΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΟΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΚΙΚΗ
ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΓΑΪΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΖΟΡΚΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΡΙΑ
ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΕΤΟΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΙΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΠΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΣΤΗ ΒΙΟΛΑ ΜΑΚΡΙΝΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΪΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΖΕΛΗ ΖΩΗ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΤΑ ΑΡΕΤΗ
ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΥΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΝΑΖΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΛΤΟΣ
ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΝΕΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΡΟΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΪΝΙΔΟΥ ΑΝΝΗ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΚΟΥΜΠΕΡΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΥ)
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΚΕΡΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ)
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΤΣΙΤΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ
ΧΕΙΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑ
ΒΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΒΛΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΛΑΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΖΑΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΠΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΟΥΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΑΚΗ ΣΟΦΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΞΥΔΗ ΒΙΒΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΙΤΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΕΛΗΘΩΜΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ-ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΖΕΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΡΑΔΕΛΟΥ (ΝΙΚΟΛ) ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΨΑΡΡΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΘΗ)
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΖΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
ΓΚΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΓΚΑ ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
ΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΣΚΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΞΕΝΗ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ)
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΝΔΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΑΤΣΙΦΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΚΟΛΙΟΒΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΟΣΚΑΧΛΑΙΔΗΣ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΠΡΙΟΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΑ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ)
ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΜΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΒΑΝΑ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ