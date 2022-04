Wall Street: Το καμπανάκι της έναρξης χτύπησαν Σταϊκούρας-Γεωργιάδης-Τσάκος

Ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την Greek-American Issuer Day at the New York Stock Exchange (Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), διοργάνωσαν για μια ακομα χρονιά το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link, στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum "A New Era - A New Direction for Greece".

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum "A New Era - A New Direction for Greece", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα: ADMIE HOLDING S.A -ALPHA BANK -AMAZON - AMBROSIA CAPITAL LTD – AMERESCO - AXIA VENTURES GROUP LTD - BAIN CAPITAL CREDIT - CANELLOPOULOS ADAMANDIADIS HOLLDINGS - CITIBANK EUROPE PLC - D.C. CHRISTOPOULOS LAW FIRM LEGAL COUNSELS & ATTORNEYS - ELDORADO GOLD CORPORATION -EOS CAPITAL PARTNERS - EY - GEK TERNA -GREEK TRADE OFFICE IN NEW YORK - HCAP SA -HILL INTERNATIONAL - HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE - INTRUM -KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW FIRM - LIGHTSOURCE bp - MACHAS & PARTNERS LAW FIRM – NOMURA - OLIVER WYMAN - PARTNERS GROUP - PIRAEUS BANK – POTAMITISVEKRIS - PPC RENEWABLES - PUBLIC DIPLOMACY OFFICE IN NEW YORK- TRISPAN

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το "Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.