Ο Στ. Κυμπουρόπουλος στη νέα Ειδική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για τον κορονοϊό

Ρόλο συντονιστή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναλαμβάνει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, στη νέα Ειδική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για την πανδημία της COVID-19, μετά από καθολική έγκριση της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής (Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future - COVI).

Σκοπός της θα είναι "η εξέταση της ευρωπαϊκής αντίδρασης στην πανδημία, καθώς κι οι συνέπειές της στην υγεία, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία, και την οικονομία, τόσο στην ΕΕ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο".

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη Ειδική Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει συστάσεις και συμπεράσματα, "βάσει των οποίων τα συστήματα υγείας θα μπορέσουν να καταστούν πιο ανθεκτικά κι έτοιμα να αντιμετωπίσουν μελλοντικές κρίσεις".

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, σε δήλωσης του, αναφέρει: "Η εκλογή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης κι επιστέγασμα των προσπαθειών μου στον τομέα της υγείας. Είναι όμως και σημαντική ευθύνη να συνεχίσουμε το έργο προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η οποία και θα προστατεύει καλύτερα την υγεία των πολιτών μας, αλλά και θα εξοπλίσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της με τα κατάλληλα μέσα ώστε να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν καλύτερα μελλοντικές προκλήσεις".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ