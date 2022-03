Α. Τσίπρας σε Πολιτικό Κέντρο ΣΥΡΙΖΑ: Απαιτείται να φτιάξουμε έκτακτο σχέδιο για ενέργεια-ακρίβεια

Της Νίκης Ζορμπά

Σύσκεψη του πολιτικού κέντρου του ΣΥΡΙΖΑ ( της ομάδας του "καφέ") συγκάλεσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, στον απόηχο των εκτιμήσεων- σοκ του κόμματος για εκρηκτική ακρίβεια, που μετέδωσε σε δημοσίευμά του νωρίτερα, το Capital.gr και ενόψει του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Το έκτακτο σχέδιο για την Ενέργεια - Ακρίβεια

Ο Αλέξης Τσίπρας, στη σύσκεψη με τους στενούς του συνεργατες, αναφέρθηκε στην ανάγκη εκπόνησης ενός έκτακτου συνεκτικού σχεδίου "ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών out of the box και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διατίθενται σε κοινοτικό επίπεδο να ανατάξουμε για ακόμα μία φορά την κοινωνία και την οικονομία".

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο ίδιος, στην εισήγησή του στο πολιτικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ , ανέφερε πως "Η έκρηξη της ακρίβειας που βιώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις εδώ και έξι μήνες με αποκλειστική ευθύνη του κ. Μητσοτάκη και των επιλογών του απειλεί την κοινωνία πλέον όχι μόνο με ενεργειακή φτώχεια αλλά και με μία νέα, ακόμα πιο βαθιά ανθρωπιστική κρίση. Και αυτό, διότι οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο κύμα ακρίβειας που μαστίζει από το Σεπτέμβρη την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής ζούμε την ακρίβεια Μητσοτάκη, την ακρίβεια του πολέμου δεν την έχουμε δει ακόμα".

Στο ίδιο κλίμα, συνεχίζοντας την επίθεση στον πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η " απροθυμία του κ. Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια, τα άκρως ανεπαρκή μέτρα στήριξης και η ραγδαία συρρίκνωση του εισοδήματος έχουν βάλει την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σε ένα ανεπίστρεπτο καθοδικό σπιράλ. Οι άνθρωποι ούτε θέλουν, ούτε μπορούν διότι απλά δεν θέλουν να συγκρουστούν με συμφέροντα και δεν πιστεύουν σε ένα ισχυρό κράτος προς όφελος του πολίτη, αλλά στην "αυτορρύθμιση των αγορών".

"Συναγερμός" στο κόμμα

Έχοντας ήδη θέσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε προεκλογικό αλέρτ , ενόψει και του συνεδρίου, ο πρόεδρός του, μίλησε για το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα συγκυρία:

1. Κάθε μέρα που περνά οι πολίτες πλέον γνωρίζουν πως το επίδικο δεν είναι εάν θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να διώξει την κυβέρνηση της νεοφιλελεύθερης Δεξιάς. . Το επίδικο είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία, τα χαμηλότερα εισοδήματα, τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους της εργασίας και της μικρομεσαίας και υγιούς επιχειρηματικότητας μέσα σε αυτές τις συνθήκες πολεμικής οικονομίας που διαμορφώνονται.



2. Και αυτό οφείλει να είναι και το επίδικο, το κεντρικό διακύβευμα στο δρόμο για το Συνέδριό μας. Ένα Συνέδριο ενωτικό, Συνέδριο νίκης που θα αποτελέσει και την αρχή του τέλους της χειρότερης κυβέρνησης της μεταπολίτευσης".