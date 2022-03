Κ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα ξαναχτίσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης όταν τελειώσουν οι εχθροπραξίες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να ξαναχτίσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης το οποίο βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών.

''Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξαναχτίσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη, το κέντρο της ελληνικής μειονότητας στην Ουκρανία, μια πόλη αγαπητή στις καρδιές μας και σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου'', δήλωσε σε tweet του ο πρωθυπουργός.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.