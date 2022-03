Ευχές για γρήγορη ανάρρωση δέχθηκε τηλεφωνικά ο Κ. Μητσοτάκης από τον Τ. Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή τους στην Κωνσταντινούπολη, είχαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας τηλεφώνησε στην Έλληνα πρωθυπουργό για να του ευχηθεί περαστικά, μετά την ανακοίνωση από τον ίδιο ότι νοσεί από κορονοϊό.

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery!