Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Μολδαβίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας, Nicu Popescu, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, νωρίτερα σήμερα.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους συζήτησαν για την κατάσταση στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, ενώ ο κ. Δένδιας τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την αρωγή των αρχών της Μολδαβίας κατά την απομάκρυνση των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

During a phone call held today, I discussed with #Moldova DPM & FM @nicupopescu the situation in #Ukraine following the Russian invasion and thanked him for the 🇲🇩 authorities' cooperation & assistance in facilitating the evacuation of Greek citizens. pic.twitter.com/v4ggpEbUVF