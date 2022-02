Κ. Μητσοτάκης: Χαιρετίζουμε την επιλογή της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ

Την αλληλεγγύη της Ελλάδας στον ουκρανικό λαό και τον πρόεδρο Ζελένσκι εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας την πρόταση της Ουκρανία να ενταχθεί στην ΕΕ.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει :

"Πλήρης αλληλεγγύη με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας. Χαιρετίζουμε την επιλογή της Ουκρανίας στην ΕΕ. Είναι μία από εμάς".

Full solidarity with President @ZelenskyyUa and the people of Ukraine. We welcome Ukraine’s EU choice; they are one of us.