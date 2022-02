Θάνατος 10 ομογενών στην Ουκρανία: Για εξηγήσεις στο ΥΠΕΞ σήμερα ο Ρώσος πρέσβης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09:32

Εξηγήσεις για το θάνατο των 10 Ελλήνων ομογενών στην Ανατολική Ουκρανία καλείται να δώσει ο Ρώσος πρέσβης στη χώρα μας, ο οποίος κλήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά από έντονο διάβημα διαμαρτυρίας του ΓΓ Θεμιστοκλή Δεμίρη κατόπιν εντολής του Νίκου Δένδια.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ έξι ομογενείς έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση από αέρος στο χωριό Σαρτανά και τέσσερις στο χωριό Μπουγάς, κοντά στη Μαριούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είχε θέσει μετ'επιτάσεως στον Ρώσο ομόλογό του, κατά την πρόσφατη συνάντηση τους, το ζήτημα της ανάγκης προστασίας της Ελληνικής ομογένειας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter στα αγγλικά για τις απώλειες δέκα Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία: "10 αθώοι πολίτες ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Μαριούπολη. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα!".

