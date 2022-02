Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter στα αγγλικά για τις απώλειες δέκα Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία: "10 αθώοι πολίτες ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Μαριούπολη. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα!".

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now!