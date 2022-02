Μ. Βέμπερ: Το ΕΛΚ ξεκινάει εσωτερική διαδικασία κατά του Γ. Κύρτσου

Απαράδεκτους χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του ευρωβουλευτή Γ. Κύρτσου κατά της ελληνικής κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ.

Όπως έγραψε στο Twitter o Μ. Βέμπερ: "Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες κατά της ελληνικής κυβέρνησης από τον @GiorgosKyrtsos. Τις θεωρούμε απαράδεκτες. Μετά από αυτά τα γεγονότα θα κινηθεί εσωτερική διαδικασία κατά του ευρωβουλευτή Κύρτσου".

Αναλυτικά η ανάρτηση:

We firmly reject the baseless accusations against the Greek government by @GiorgosKyrtsos. We find them unacceptable. Following these events an internal procedure will be launched against MEP Kyrtsos.