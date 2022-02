Ο Γιώργος Κύρτσος διεγράφη από τη ΝΔ - Προς "έξωση" και από το ΕΛΚ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.00

Mε απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Παύλου Μαρινάκη, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος διαγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ''ο κ. Κύρτσος ο οποίος εξελέγη με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ, με εντολή από τους ψηφοφόρους να προωθεί τις ελληνικές θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, με τις αναρτήσεις του κάνει εντελώς το αντίθετο. Δυσφημεί διεθνώς τη χώρα αμφισβητώντας την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης και συγκρίνοντας την Ελλάδα με κράτη που παραβιάζουν τους κανόνες του κράτους δικαίου. Με τη στάση του προσβάλλει όλους εκείνους που τον εμπιστεύθηκαν να τους εκπροσωπεί. Μέχρι σήμερα έγινε ανεκτή η όποια κριτική του στην κυβέρνηση, ακόμη κι αν ξεπερνούσε τα όρια. Ανοχή όμως στην δυσφήμιση της χώρας δεν μπορεί να υπάρξει''.

Πιο συγκεκριμένα εφαρμόστηκε το άρθρο 5 §1.2 σύμφωνα με το οποίο η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται "Με την αυτόβουλη απομάκρυνσή του από το κόμμα, η οποία εκδηλώνεται με λόγο ή πράξη και προκύπτει κατάδηλα, ενδεικτικά με την εγγραφή του σε άλλο πολιτικό κόμμα, ή με δημόσιες εκδηλώσεις του που αντιστρατεύονται έντονα τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του κόμματος ή προωθούν το ρατσισμό, το μίσος και τη βία ή αμφισβητούν το κράτος δικαίου και το δημοκρατικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα της χώρας. Η διαπίστωση της συνδρομής των παραπάνω γίνεται με απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής".

Αφορμή για τη διαγραφή του κ. Κύρτσου υπήρξε σειρά αναρτήσεών του, που έρχονται σε συνέχεια πολλαπλών διαφοροποίησεων του ευρωβουλευτή από κεντρικές πολιτικές θέσεις της οδού Πειραιώς.

"Παγίδα για κυβέρνηση, Ελλάδα η δίωξη δημοσιογράφων, Τουλουπάκη. Η κόντρα Βρυξελλών – Ουγγαρίας, Πολωνίας για κράτος Δικαίου στο ζενίθ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχθηκε σύνδεση κονδυλίων με σεβασμό δικαιωμάτων. Η κριτική από έγκυρα ΜΜΕ, όπως το ARTE, σκληραίνει. Το Μαξίμου θεατής των εξελίξεων", ανέφερε, σε ανάρτησή του.

"Το ασφαλιστικό μαύρη τρύπα για κυβέρνηση, οικονομία. Το έλλειμμα μεγαλώνει σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Οι αρμόδιοι δεν ενημερώνουν. Μπήκαμε σε λούκι αναδρομικών χωρίς λεφτά. Τεράστια η ουρά όσων περιμένουν σύνταξη. Οι οργανωτικές αλλαγές δαπανηρή αποτυχία. Οι θεσμοί αρκετά ανήσυχοι", σημείωσε, σε ένα ακόμα...τιτίβισμά του, ο ευρωβουλευτής.

Λίγη ώρα αργότερα ο Γιώργος Κύρτσος, απάντησε για την διαγραφή του με το παρακάτω tweet:

Απαράδεκτους χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του ευρωβουλευτή Γ. Κύρτσου κατά της ελληνικής κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ.

Όπως έγραψε στο Twitter o Μ. Βέμπερ: "Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες κατά της ελληνικής κυβέρνησης από τον @GiorgosKyrtsos. Τις θεωρούμε απαράδεκτες. Μετά από αυτά τα γεγονότα θα κινηθεί εσωτερική διαδικασία κατά του ευρωβουλευτή Κύρτσου".

We firmly reject the baseless accusations against the Greek government by @GiorgosKyrtsos. We find them unacceptable. Following these events an internal procedure will be launched against MEP Kyrtsos.