Στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο Μόναχο θα μεταβεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα λάβει μέρος στις εργασίες της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Στις 15:30 ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας και Πρόεδρο της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), Markus Söder και στις 16:00 θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Γερουσιαστή Lindsey Graham.

Στις 16:30 θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Dimitar Kovacevski.

Στις 17:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Benjamin Gantz.

Στις 17:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο του Κοσόβου, Vjosa Osmani-Sadriu.

Στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον ομόλογό του της Αλβανίας, Edi Rama.

Στις 18:30 ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Γερμανίας και επικεφαλής της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), Friedrich Merz.

Στις 19:30 ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος σε συζήτηση με θέμα "Stemming the Illiberal Tide: The Global Challenge of Eroding Democracy", στην οποία θα μετάσχουν επίσης η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Nancy Pelosi και η Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Christine Lambrecht.