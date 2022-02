Σε Φινλανδία και Νορβηγία ο Ν. Δένδιας

Στη Φινλανδία θα μεταβεί αύριο Τρίτη 15 Φεβρουαρίου και στη Νορβηγία μεθαύριο Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εξωτερικών κατά την παραμονή του στο Ελσίνκι θα πραγματοποιήσει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Φινλανδό ομόλογό του Pekka Haavisto. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας και στη συνέχεια θα λάβουν χώρα κοινές δηλώσεις στον Τύπο (γύρω στις 14.45 τοπική ώρα), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά την παραμονή του στο Ελσίνκι ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει επίσης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο φινλανδικό υπουργείο Εξωτερικών, η οποία θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη.

Στη Νορβηγία ο υπουργός Εξωτερικών συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη, θα συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας Trond Grande. Κατόπιν ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με την ομόλογό του της Νορβηγίας, Anniken Huitfeldt. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας και κοινές δηλώσεις στον Τύπο (γύρω στις 13.30 τοπική ώρα).

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών θα επισκεφθούν το νορβηγικό Κοινοβούλιο όπου και θα συναντηθούν με την πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, Ine EriksenSøreide.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Νορβηγία ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει διάλεξη στο Νορβηγικό Ίδρυμα Πολιτικών Ερευνών (NUPI), με τίτλο "Implementing the UNConvention on the Law of the Sea - The AegeanSea and the Eastern Mediterranean as a casestudy" (γύρω στις 15.30 τοπική ώρα).

Στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους υψηλούς αξιωματούχους των δύο χωρών, θα βρεθεί η ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς.

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υπό το φως της Ευρωπαϊκής (με Φινλανδία) και της Νατοϊκής αλληλεγγύης (με Νορβηγία).

Πηγή: ΑΜΠΕ