ΥΠΕΞ: Συγχαρητήριο μήνυμα στο νέο πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης

"Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον πρόεδρο Μακί Σαλ για την εκλογή του ως νέος Πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης για το 2022", αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

"Η Ελλάδα προσδοκά σε συνεργασία για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας- Αφρικανικής Ένωσης και την προώθηση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής", προσθέτει.

We extend our warmest congratulations to 🇸🇳 President @Macky_Sall on being elected as new @_AfricanUnion Chairperson for 2022. Greece looks forward to working together to further enhance 🇬🇷-#AU relations and take forward #EU-Africa partnership

@PR_Senegal @AUChair2022