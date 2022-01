Συνάντηση Ν. Δένδια με τους νέους πρέσβεις Κατάρ και Ν. Κορέας

Συνάντηση με τον νέο πρέσβη του Κατάρ Waleed Al-Emadi πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη θητεία του, ενώ οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κατάρ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησής τους, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

