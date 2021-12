Από τα rapid στα self test - Το παρασκήνιο της απόφασης του Κ. Μητσοτάκη

Του Δημήτρη Γκάτσιου

Παρά το γεγονός ότι μέχρι νωρίς το πρωί της Τρίτης το επικρατέστερο σενάριο ήθελε την κυβέρνηση να οδηγείται στην απόφαση να υπάρχει υποχρεωτικότητα εισόδου σε όλους τους κλειστούς χώρους διασκέδασης με αρνητικό rapid test, η ανατροπή ήρθε με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο. Το Μέγαρο Μαξίμου, λοιπόν, παρά τις εισηγήσεις που, όπως ανέφερε, δέχθηκε ο πρωθυπουργός τοποθετεί στη…φαρέτρα του κωδικού "υγειονομικά ασφαλείς γιορτές" τη διάθεση ακόμα δύο δωρεάν self test σε όλους τους πολίτες. Με αυτήν την παρέμβαση, η οποία θα συνοδεύεται τις επόμενες δύο εβδομάδες από συνεχείς και, συνάμα, αυστηρούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας, η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι θα θέσει αναχώματα στην πιο γρήγορη έλευση του νέου στελέχους "Όμικρον" της Covid-19. Με τη χώρα να οδεύει σε μία χρονική φάση αυξανόμενων συγχρωτισμών και κοινωνικών συναναστροφών, η προσοχή εστιάζει στις εξελίξεις της μετάλλαξης, χωρίς ουδείς να μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων με την πάροδο των εορτών. Τα δεδομένα θα βρίσκονται εξακολουθητικά στο…μικροσκόπιο και το μόνο στοιχείο που φαίνεται να μένει σταθερό στον ορίζοντα είναι το "όχι" σε ένα νέο lockdown.

Οι λόγοι που οδήγησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απορρίψει το σενάριο για αρνητικά rapid test στους χώρους διασκέδασης επεξηγήθηκαν από τον ίδιο. "Θεώρησα ότι ένα τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του", ανέφερε ο πρωθυπουργός. Πέραν αυτού, πάντως, ένα στοιχείο που μπορεί να διαδραμάτισε ρόλο στην τελική επιλογή των self test είναι το βαρύ κόστος που θα επωμίζονταν οι εμβολιασμένοι, προκειμένου να εισέλθουν σε εστίαση και διασκέδαση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Με βάση τη μέση τιμή των δέκα ευρώ για ένα rapid test μία τετραμελής οικογένεια θα έπρεπε να διαθέσει επιπλέον 40 ευρώ, προκειμένου να γιορτάσει σε κάποιον κλειστό χώρο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προστεθεί και το ενδεχόμενο να προέκυπταν αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες της εστίασης και της διασκέδασης, που ενδεχομένως θα…έβλεπαν ακυρώσεις στις κρατήσεις της παραμονής του νέου έτους. Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, σχετίζεται με τον αριθμό των πολιτών που θα σπεύσουν, προκειμένου να προμηθευτούν αυτά τα δύο δωρεάν self test, με τη σύσταση να είναι το πρώτο να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των εορτών και το δεύτερο αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτι παραπάνω από τρία εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν προμηθευτεί μέχρι σήμερα το δωρεάν self test που προώθησε ως μέτρο προστασίας η κυβέρνηση, σε σύνολο δικαιούχων τα σχεδόν δέκα εκατομμύρια.

Πέραν του συγκεκριμένου πλαισίου και με το βλέμμα στις μετά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εβδομάδες, όλα τα ενδεχόμενα όσον αφορά στην υιοθέτηση ενός νέου κύματος παρεμβάσεων είναι ανοιχτά. Και θα κριθούν από το "αποτύπωμα" της νέας μετάλλαξης του πανδημικού ιού στην κοινότητα. "Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας έχουμε στη διάθεσή μας ένα εύρος επιλογών, όπως η επέκταση της τηλεργασίας, οι ρυθμίσεις ωραρίων στην εστίαση και την διασκέδαση. Όχι, πάντως, αναστολή της λειτουργίας των σχολείων. Όλα όμως, το τονίζω αυτό, θα κριθούν από τα τότε δεδομένα. Καμία απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί", επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο υπουργικό συμβούλιο.

Πριν φτάσουμε στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο για τη δωρεάν διανομή δύο self test, είχαν προηγηθεί δύο ορόσημα. Την Κυριακή και πριν την αναχώρησή του για τη Βουλγαρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία των κυρίων Πλεύρη και Τσιόδρα. Σε αυτήν τη σύσκεψη, πέραν των εξελίξεων στο μέτωπο της "Όμικρον" μεταφέρθηκε η άποψη ειδικών για ενδεχόμενα μέτρα προστασίας από το νέο στέλεχος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός άκουσε τις προτάσεις, δέχθηκε εισηγήσεις για υποχρεωτικό rapid test σε κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, ζύγισε τα υπέρ και τα κατά και αφού επέστρεψε από την επίσκεψή του στη Βουλγαρία κατέληξε στις αποφάσεις που ανακοίνωσε σήμερα. Όπως αναφέρουν στελέχη της κυβέρνησης, αυτό που μέτρησε περισσότερο στην απόφαση του πρωθυπουργού ήταν ότι το μέτρο του rapid test θα ήταν άδικο για τους συμπολίτες μας που έχουν εμβολιαστεί. Παράλληλα, η χώρα μας έχει ακολουθήσει διαφορετική στρατηγική στην αντιμετώπιση της πανδημίας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είχαν μία πιο χαλαρή προσέγγιση και τώρα σπεύδουν να υιοθετήσουν πιο αυστηρούς περιορισμούς. Ο στόχος για τις επόμενες εβδομάδες είναι διπλός: Από τη μία, να τεθούν αναχώματα στην εξάπλωση της "Όμικρον". Από την άλλη, να υπάρξει ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης σε πρώτες και αναμνηστικές δόσεις.