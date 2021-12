Ν. Δένδιας: Αμοιβαίο ενδιαφέρον για ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας-Καζακστάν

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Καζακστάν βασίζονται στη φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα στην τελετή έπαρσης σημαίας στην πρεσβεία του Καζακστάν για την 30ή επέτειο ανεξαρτησίας της χώρας.

Όπως επεσήμανε, αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν στη Στοκχόλμη και προσέθεσε: "Είναι προφανές ότι οι σχέσεις μας μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω σε πολλούς σημαντικούς τομείς. Το ενδιαφέρον είναι αμοιβαίο".

"Ο κόσμος του σήμερα έχει αλλάξει δραματικά από τη δεκαετία του 1990", σημείωσε ο κ. Δένδιας. "Το Καζακστάν έχει ξεπεράσει τα εμπόδια των πρώτων ετών της ανεξαρτησίας. Έχει γίνει πλέον κομβικό σημείο για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην Κεντρική Ασία".

Όπως υπενθύμισε ο υπουργός Εξωτερικών, οι επίσημες ελληνο-καζακικές σχέσεις ξεκίνησαν στις 27 Σεπτεμβρίου 1992. Η πρώτη ελληνική πρεσβεία άνοιξε στο Αλμάτι το 1997 και μεταφέρθηκε στη Νουρ-Σουλτάν τον Απρίλιο του 2009. Το Καζακστάν αναβάθμισε τη διπλωματική του αποστολή στην Αθήνα σε πρεσβεία το 2009.

Ανέφερε δε πως οι απόψεις Ελλάδας-Καζακστάν για μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα μοιάζουν πολύ. Οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει μια καλή συνεργασία στον ΟΗΕ στον τομέα των υποψηφιοτήτων, ενώ υπάρχει μακρόχρονη παρουσία 10.000 ατόμων ελληνικής καταγωγής στο Καζακστάν, καθώς και 80.000 Καζάκων πολιτών στην Ελλάδα - πολλοί από αυτούς ελληνικής καταγωγής.

Σημείωσε όμως πως ο όγκος των συναλλαγών είναι περιορισμένος και αποτελείται κυρίως από προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου ενώ υπάρχει άφθονος χώρος για ακαδημαϊκή και πολιτιστική συνεργασία.

Ο κ. Δένδιας επεσήμανε πως ο πρέσβης του Καζακστάν στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Ανέλαβε μάλιστα την πρωτοβουλία να προτείνει στον Δήμο Αχαρνών να δημιουργηθεί δρόμος με το όνομα του Καζακστάν, λόγω της παρουσίας μεγάλου αριθμού κατοίκων με καζακική υπηκοότητα.

"Σχεδιάζονται επαφές μεταξύ των αντίστοιχων αρχών και φορέων. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε σύντομα μια συνεδρίαση της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής", σημείωσε ο κ. Δένδιας. "Το 2022 συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη σύναψη των σχέσεων Ελλάδας-Καζακστάν. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει από αυτή την άποψη - και ανυπομονώ", κατέληξε.

Συνάντηση με τον πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β', ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

