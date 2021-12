Συνομιλία Μητσοτάκη - Μπλίνκεν - Κρίσιμος ο ρόλος της Ελλάδας, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:42

Συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης τόνισαν τη δύναμη των διμερών σχέσεων και υπογράμμισαν τη σημασία της αλληλεγγύης για την προώθηση της σταθερότητας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας ενόψει της επιθετικότητας της Ρωσίας.

Συζήτησαν επίσης τη σημασία της ενίσχυσης των επενδύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδα καθώς και τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Τwitter:

"Συνομίλησα σήμερα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη. Δεσμευόμαστε μαζί να υποστηρίζουμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ".

Today I spoke with @PrimeMinisterGR @kmitsotakis about the critical role that Greece plays in promoting security and stability in Europe. Together we are committed to supporting our @NATO Allies and partners.