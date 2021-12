Με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ του Καζακστάν συναντήθηκε ο Ν. Δένδιας

Συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν, Μουχτάρ Τλεουμπερντί, πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου του ΟΑΣΕ στη Στοκχόλμη.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν η ενίσχυση των διμερών σχέσεων με έμφαση στη συνεργασία στο εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια και τον τουρισμό, η συνεργασία Ελλάδας και Καζακστάν εντός του ΟΗΕ, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καζακστάν και οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

