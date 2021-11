Ευρωπαϊκή βράβευση για το Ινστιτούτο Δημοκρατίας "Κωνσταντίνος Καραμανλής"

Ευρωπαϊκό βραβείο για το think tank που είχε την καλύτερη συνεργασία με τη δεξαμενή σκέψης του περίφημου Martens Centre for European Studies, στις Βρυξέλλες, απέσπασε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας "Κωνσταντίνος Καραμανλής". Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των think tanks του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μετά την ακύρωση του Συνεδρίου του ΕΛΚ (επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ, αλλά δεν έγινε λόγω των υγειονομικών εξελίξεων στην Ολλανδία).

Ανακοινώνοντας τη βράβευση ο πρόεδρος του Martens Center και πρώην πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Mikulas Dzurinda, υπογράμμισε τη σημαντική δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής στην προώθηση των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους για την ευρωπαϊκή ιδέα. Εξήρε, επιπλέον δε, τη συμβολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα ευρωπαϊκά ζητήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή αποτελεί προστιθέμενη αξία όχι μόνον για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Αφορμή για το βραβείο στάθηκε, σύμφωνα με πηγές του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, η συνεργασία του με το Martens Centre για τη διοργάνωση των πρώτων διαδικτυακών events μόλις ξέσπασε η καραντίνα και η μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν, καθώς και η εκδήλωση που διοργανώθηκε με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, σχετικά με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και τη γεωπολιτική κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο το φθινόπωρο του 2020, λίγο πριν την αντίστοιχη Σύνοδο Κορυφής.

Όπως αναφέρθηκε, οι εκδηλώσεις αυτές πέραν του σημαντικού περιεχομένου, έτυχαν ευρείας ανταπόκρισης από το κοινό καθώς χαρακτηριστικά την εκδήλωση "Η απειλή του αναθεωρητισμού - Προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο" παρακολούθησαν περισσότεροι από 15.000 πολίτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάλιστα η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε πέσει "θύμα" απόπειρας hacking την οποία αντιμετώπισαν οι τεχνικοί του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες.

Εκ μέρους του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, τέλος, ο επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων, Παναγιώτης Κακολύρης, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία που έχει για το Ινστιτούτο η βράβευση αυτή, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι έρχεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει αποκτήσει ξανά ενεργό ευρωπαϊκό ρόλο, με θετικό πρόσημο, με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση. Ανέφερε επίσης, ότι στόχος της εκδήλωσης για την Ανατολική Μεσόγειο ήταν η ανάδειξη της συζήτησης για το γεωπολιτικό ρόλο της Ευρώπης καθώς και η αντιμετώπιση σημαντικών και υπαρκτών απειλών για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή από την Τουρκία. Το Ινστιτούτο θα συνεχίσει την προσπάθεια ανάδειξης νέων πολιτικών ιδεών και προσεγγίσεων πολιτικής καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διαβεβαίωσε κλείνοντας ο Π.Κακολύρης.

