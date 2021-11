Μ.Βαρβιτσιώτης: Χρειαζόμαστε περισσότερη και πιο δυνατή Ευρώπη

"Για εμάς η Ευρώπη δεν είναι απλά ένα οικονομικό πρότζεκτ, ούτε αποτελεί απλά έναν γεωγραφικό χώρο, αλλά ένα χώρο κατοχυρωμένης ειρήνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Αποτελεί πρότυπο σύγχρονης δημοκρατίας και ταυτόχρονα συνιστά γεωπολιτική δύναμη. Αυτό που χρειαζόμαστε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις, είναι περισσότερη και πιο δυνατή Ευρώπη". Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μιλώντας σήμερα ως κεντρικός ομιλητής σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα "Greece's 40 Years in the EU & Beyond", που συνδιοργανώθηκε από την έδρα "Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής" του τμήματος Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Fletcher School (Tufts University) και από το Ινστιτούτο Σπουδών Ανατολικής Μεσογείου του Emmanuel College της Βοστώνης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, ο κ. Βαρβιτσιώτης σημείωσε ότι η ένταξη της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη "υπήρξε το αποτέλεσμα της επιμονής, της διορατικότητας και του προσωπικού οράματος ενός αυθεντικού Ευρωπαίου, του Κωνσταντίνου Καραμανλή", το όραμα του οποίου ήταν "να εκπληρωθούν οι φιλελεύθερες και δημοκρατικές αρχές που το έθνος είχε ήδη διακηρύξει με την Επανάσταση του 1821". Σήμερα, όπως είπε, η Ελλάδα έχει μια πραγματικά μεταρρυθμιστική και φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, σημειώνοντας πως "ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βαδίζει στα βήματα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Κατανοεί τις τρέχουσες προκλήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κόσμου και έχει παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τον μετασχηματισμό, τόσο της ελληνικής οικονομίας, όσο και του ελληνικού κράτους. Το "Ελλάδα 2.0"".

Αναφερόμενος στα 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα, μέσα από "μια πολυκύμαντη σχέση" με την ΕΕ, ισχυροποίησε τους θεσμούς της και εκσυγχρόνισε την οικονομία της και τις δομές του κοινωνικού κράτους. Με πάνω από 180 δισ. ευρώ από τα ταμεία συνοχής και την ΚΑΠ, η χώρα αναβάθμισε τις υποδομές της και έχτισε ένα σύγχρονο σταθερό κράτος δικαίου. Έγινε "πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή".

Σχετικά με το ρόλο της Ελλάδας, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, υπενθύμισε πως έχει συμβάλει στη λήψη σημαντικών ευρωπαϊκών αποφάσεων, όπως πρόσφατα με το Ταμείο Ανάκαμψης, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού, καθώς και με το ψηφιακό πιστοποιητικό για τον Covid. Αλλά και ιστορικά, η διαδικασία διεύρυνσης και τα ταμεία συνοχής, έχουν ρίζες σε ελληνικές πρωτοβουλίες, σημείωσε. "Η πορεία της Ελλάδας μέσα στην ΕΕ δεν ήταν ούτε είναι γραμμική, αλλά υπήρξαν και δύσκολες στιγμές. Παρόλα αυτά οι Έλληνες αποφάσισαν επανειλημμένα να παραμείνουν αφοσιωμένοι στη συμμετοχή της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρώπης με μεγάλο κόστος. Η Ελλάδα έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, προκειμένου να συμμετέχει στον πυρήνα της ΕΕ, και για το λόγο αυτό μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πραγματικοί Ευρωπαίοι", υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ανέδειξε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των νέων ανθρώπων σε αυτή την πανευρωπαϊκή διαδικασία.

Συνομιλητής του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών ήταν ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του Emmanuel College Πέτρος Βαμβακάς. Τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος της έδρας "Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής" της Σχολής Fletcher Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Εισηγητικές παρατηρήσεις παρουσίασε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Βοστώνη Στράτος Ευθυμίου.

Πηγή: ΑΜΠΕ