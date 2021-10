Ν. Δένδιας: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας - Ην. Βασιλείου

Μνημόνιο κατανόησης για το Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, υπέγραψαν μετά τη συνάντησή τους στο Λονδίνο, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Νίκος Δένδιας και Ελίζαμπεθ Τρας (Elizabeth Truss). "Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο ανοίγουν νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους μετά το Brexit και εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε εξωτερική πολιτική, άμυνα και ευρύ φάσμα άλλων τομέων" τονίζει σε ανάρτηση του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας. Στη συνάντησή τους, Νίκος Δένδιας και Ελίζαμπεθ Τρας είχαν εγκάρδια και παραγωγική συζήτηση με έμφαση στην ενίσχυση της ελληνοβρετανικής συνεργασίας στην ασφάλεια και στο εμπόριο, αναφέρεται σε προηγούμενη ανάρτηση. Εξετάστηκαν επίσης, όπως επισημαίνεται, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Κυπριακό και στα Δυτικά Βαλκάνια.

