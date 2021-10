Επαφές Δένδια με ΥΠΕΞ Γαλλίας και ΓΓ Αραβικού Συνδέσμου

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Αχμέντ Αμπούλ Γιτ και την Αμερικανίδα εκτελούσα χρέη Βοηθού ΥΠΕΞ, αρμόδια για την Εγγύς Ανατολή, Γιαέλ Λέμπερτ (Yael Lempert), στο περιθώριο της Συνόδου "Libya Stabilization Initiative", στην πρωτεύουσα Τρίπολη.

"Είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη με τον Γάλλο ΥΠΕΞ Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, τον ΓΓ του Αραβικού Συνδέσμου A.A.Gheit και την Αμερικανίδα εκτελούσα χρέη Βοηθού ΥΠΕΞ, αρμόδια για Εγγύς Ανατολή, Y.Lempert" γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter ο Ν. Δένδιας.

During my visit in #Libya, I had the opportunity to meet in Abusliem Municipality with displaced children. #Greece actively supports reconstruction of Libya by contributing to the rehabilitation of town's Stadium as part of the @Refugees "Sport for peace" project. pic.twitter.com/AI2Cu4cv0z