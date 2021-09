Εγκάρδια υποδοχή του Ν. Δένδια από το Ρουμάνο υπ. Εξωτερικών στο Βουκουρέστι

Εγκάρδια ήταν η υποδοχή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια από τον Ρουμάνο ομόλογό του Μπογκντάν Αουρέσκου (Bogdan Aurescu), κατά τη σημερινή πρώτη επίσκεψή του στη Ρουμανία, που επιβεβαιώνει το άριστο επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η εμβάθυνση των άριστων διμερών δεσμών, η ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

I was cordially welcomed by #Romania FM @BogdanAurescu on my first visit to #Bucharest, reaffirming excellent 🇬🇷🇷🇴 relations. (1/2) pic.twitter.com/qCIJ8xVqsh