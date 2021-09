Κ. Μητσοτάκης: Δε θέλουμε μια επανάληψη των ανεξέλεγκτων μαζικών ροών, που βιώσαμε το 2015

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε το πρωί σε συζήτηση με θέμα "Το Μέλλον της Ευρώπης" (Future of Europe - To Stand and Withstand) στο πλαίσιο του 16ου Bled Strategic Forum, στο Μπλεντ της Σλοβενίας.

"Δεν θέλουμε μια επανάληψη των ανεξέλεγκτων μαζικών ροών που βιώσαμε το 2015" τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος και στην απόφαση του χθεσινού έκτακτου Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ με θέμα το Αφγανιστάν. "Υπερασπίζομαι την απόφαση αυτή, εκπροσωπώντας μια χώρα που ήταν το θύμα μιας πολιτικής που ανέδειξε τις σημαντικές αδυναμίες των ευρωπαϊκών θεσμών" πρόσθεσε.

"Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και θα πρέπει να το κάνουμε με ένα τρόπο πειθαρχημένο που θα διέπεται από αρχές, με απόλυτο σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε -ως Ευρώπη και ως Ευρωπαϊκοί θεσμοί- ότι πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Θεωρώ πως αυτό που συνέβη το 2015 ήταν λάθος. Το αναγνωρίζουμε ανοιχτά. Αντιμετωπίζουμε την αναγκαιότητα να στηρίξουμε τους πρόσφυγες, κοντά στην πηγή του προβλήματος, δηλαδή κοντά στο Αφγανιστάν. Και στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα στα δίκτυα λαθρομετανάστευσης και εκείνους που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και την απόγνωση πως δεν μπορούν να επαναλάβουν αυτό που έκαναν συστηματικά τα τελευταία χρόνια" υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στον πρώτο γύρο της συζήτησης, στην οποία μετείχαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας Dubravka Šuica και ο Janez Janša, Πρωθυπουργός της διοργανώτριας Σλοβενίας (η οποία έχει την 6μηνη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι συμμετέχοντες στο πάνελ κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα "ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής". Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

Η πολιτική για μένα είναι να είσαι ταυτόχρονα manager και ηγέτης. Διαρκώς καλούμαστε να λύσουμε προβλήματα και να αντιμετωπίζουμε κρίσεις, μεγάλες και μικρές. Στο τέλος της ημέρας, πρέπει να φέρουμε τα αποτελέσματα που προσδοκούν οι πολίτες από εμάς. Το να είσαι ηγέτης σημαίνει πρώτα από όλα να λες την αλήθεια και, ενίοτε, να λαμβάνεις αποφάσεις που δεν είναι δημοφιλείς.

Είμαστε σε αυτή τη δουλειά, γιατί πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις που πολλοί άλλοι δεν θα ήθελαν να λάβουν, φοβούμενοι τις συνέπειες των επιλογών. Το να είσαι σε θέση να διακρίνεις τι είναι σημαντικό και τι είναι λιγότερο σημαντικό, το να κοιτάς το μέλλον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά ταυτόχρονα να πετυχαίνεις μια ισορροπία σε επίπεδο μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, αυτή είναι η δουλειά του πολιτικού σήμερα.

-Στη συζήτηση για το μεταναστευτικό και τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας και την προηγούμενη τοποθέτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, David Sassoli, ανέφερε τα εξής:

Πρόσεξα αυτά που είπε ο David (Sassoli) και συμφωνώ μαζί του ως προς τη φιλόδοξη ατζέντα μεταρρυθμίσεων των ευρωπαϊκών θεσμών. Αλλά επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με την αξιολόγησή του David (Sassoli) σχετικά με την απόφαση που ελήφθη χθες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε επίπεδο Υπουργών σχετικά με το Αφγανιστάν. Αυτό που είπαμε ήταν ξεκάθαρο: Δεν θέλουμε μια επανάληψη των ανεξέλεγκτων μαζικών ροών, που βιώσαμε το 2015. Υπερασπίζομαι την απόφαση αυτή, εκπροσωπώντας μια χώρα που ήταν το θύμα μιας πολιτικής που ανέδειξε στο τέλος της ημέρας, τις σημαντικές αδυναμίες των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς ακόμη δεν έχουμε κατορθώσει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για ένα κοινό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ωστόσο, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, και θα πρέπει να το κάνουμε με ένα τρόπο πειθαρχημένο που θα διέπεται από αρχές, με απόλυτο σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε -ως Ευρώπη και ως Ευρωπαϊκοί θεσμοί- ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Θεωρώ πως αυτό που συνέβη το 2015 ήταν λάθος. Το αναγνωρίζουμε ανοιχτά. Αντιμετωπίζουμε την αναγκαιότητα να στηρίξουμε τους πρόσφυγες, κοντά στην πηγή του προβλήματος, δηλαδή κοντά στο Αφγανιστάν. Και στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα στα δίκτυα λαθρομετανάστευσης και εκείνους που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και την απόγνωση πως δεν μπορούν να επαναλάβουν αυτό που έκαναν συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Επιτρέψτε μου λοιπόν, David, λοιπόν να διαφωνήσω με αυτή την παράμετρο της ομιλίας σας.

-Στο κλείσιμο της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισήμανε τα εξής:

Αν κάποιος άκουγε αυτή τη συζήτηση χωρίς να γνωρίζει πολλά για την ευρωπαϊκή πολιτική, θα συμπέρανε πως "αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα”. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Θέλω λοιπόν να τελειώσω με μια νότα αισιοδοξίας. Τον τελευταίο χρόνο, πετύχαμε πολλά. Μιλάμε λίγο για τις επιτυχίες μας και πολύ για τις αδυναμίες μας: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η αντίδραση στην πανδημία του Covid, το Ψηφιακό Πιστοποιητικό, ο στόχος για μηδενικές εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050.

Πρόκειται για μεγάλα επιτεύγματα. Πώς καταφέραμε να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους; Γιατί έχουμε την ικανότητα ως κράτη - μέλη να κάνουμε ένα βήμα πίσω, όταν χρειάζεται, για να κάνουμε στη συνέχεια ένα άλμα στο μέλλον. Επομένως, για μένα η Ευρώπη είναι η τέχνη των μικρών συμβιβασμών για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων. Αυτό βρίσκεται κατά την γνώμη μου στον πυρήνα της αντίληψης ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί.

Αν σε μια διαδικασία που απαιτεί ομοφωνία -και ο Charles γνωρίζει πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάμε και πόσο δύσκολο είναι- σκεφτούμε μόνο τις προτεραιότητες των εθνών - κρατών μας και δεν δούμε τη μεγάλη εικόνα, θα έχουμε χάσει την ουσία μέσα σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο.