Τη συνδρομή της Ελλάδας στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης

"Η Ελλάδα έχει στείλει δύο Canadair CL-415 στην Ιταλία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για να βοηθήσει στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στη Σαρδηνία" αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και προσθέτει "σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είμαστε μαζί".

Greece has sent two Canadair CL-415 to Italy through the EU Civil Protection Mechanism to help fight the forest fires raging in #Sardinia. During these difficult times, we stand together.

🇮🇹🇬🇷🇪🇺 #EUSolidarity pic.twitter.com/SuDXR6tSKu