Σκληρή επίθεση Αθήνας στην Άγκυρα για το χθεσινό ναυάγιο πλοιαρίου μεταναστών νότια της Κρήτης

Σκληρή επίθεση κατά της Άγκυρας με αφορμή το χθεσινό ναυάγιο πλοιαρίου με 45 μετανάστες νότια της Κρήτης εξαπέλυσε η Αθήνα, καλώντας την Τουρκία να λάβει πιο σοβαρά υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Η ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για μια περιττή τραγωδία, κατηγορώντας την Τουρκία ότι δεν δρα για την αντιμετώπιση των εγκληματικών συμμοριών που οργανώνουν επικίνδυνες διελεύσεις μεταναστών διά θαλάσσης.

"Χθες η Ελληνική Ακτοφυλακή διέσωσε 37 μετανάστες σε επιχείρηση διάσωσης στο Αιγαίο - ορισμένοι βρέθηκαν να επιπλέουν σε σανίδες στην θαλάσσια περιοχή της Κρήτης. Τουλάχιστον 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους και πολλά ακόμη αγνοούνται - Η Τουρκία πρέπει να λάβει πιο σοβαρά υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις της - Το 2021 η Ελλάδα έχει διασώσει εκατοντάδες μετανάστες που έρχονται από την Τουρκία”, αναφέρουν σε κοινή ανάρτησή τους η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

"Τέτοιες περιττές τραγωδίες συμβαίνουν όταν η Τουρκία αποτυγχάνει να δράσει ενάντια στις εγκληματικές συμμορίες και να αποτρέψει αυτές τις επικίνδυνες διελεύσεις - αυτό πρέπει να σταματήσει”, καταλήγει η ανάρτηση της ελληνικής κυβέρνησης.

Yesterday the @HCoastGuard rescued 37 #migrants in this operation in the Aegean - some were found floating on boards in the sea of Crete (1/3) pic.twitter.com/PfTCLVCxrx — Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) July 23, 2021

At least 7 people died, and several more are missing - #Turkey must take its international obligations more seriously – in 2021 #Greece has rescued hundreds of #migrants crossing from Turkey (2/3) pic.twitter.com/Fk5x7DH9eP — Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) July 23, 2021