Κυρ. Μητσοτάκης: Για πρώτη φορά η Ακρόπολη είναι προσβάσιμη σε όλους

Εικόνες των αθλητών της παραολυμπιακής ομάδας, που για πρώτη φορά απέκτησαν πρόσβαση στην Ακρόπολη και την επισκέφθηκαν χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν, ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι "ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία του κόσμου είναι πλέον προσβάσιμο σε όλους".

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη αναφέρει:

"Η Ελληνική Παραολυμπιακή Ομάδα στην Ακρόπολη. Για πολλούς από τους φανταστικούς Παραολυμπιονίκες μας, αυτή είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια επίσκεψη ήταν δυνατή, δεδομένων των προηγούμενων προβλημάτων πρόσβασης. Αυτό αλλάζει, και ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία του κόσμου είναι πλέον προσβάσιμο σε όλους".

The Greek Paralympic team at the Acropolis. For many of our fantastic Paralympians, this is the first time such a visit has been possible given past accessibility issues. That’s changing and one of the world’s most important historical monuments is now accessible to all. pic.twitter.com/pAHNuwxI1v