Συνάντηση του Ν. Δένδια με την πρέσβη της Ιταλίας

Συνάντηση με την πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα, Πατρίτσια Φαλτσινέλι, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν διμερή και περιφερειακά θέματα, με έμφαση στις εξελίξεις στη Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

During meeting @GreeceMFA with #Italy Ambassador @PFalcinelli, we discussed bilateral & regional issues with emphasis on developments in #Libya. pic.twitter.com/ii9wKPQ9NF