Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Λιθουανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπρίλιους Λαντσμπέργκις πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στη συνομιλία συζήτησαν σχετικά με την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Λιθουανίας και την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

