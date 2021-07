Κ. Σκρέκας: Με στοχευμένες παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας δημιουργούμε "ανάχωμα" στην κλιματική κρίση

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συμμετείχε διαδικτυακά σήμερα Τετάρτη, 7 Ιουλίου, στο Webinar με θέμα "The European Green Deal and the Energy Sector", το οποίο συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το Δίκαιο της Ενέργειας (EFELA) και η Ιταλική Ένωση Δικαίου Ενέργειας (AIDEN). Κεντρική ομιλήτρια ήταν επίσης η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ενέργεια, Kadri Simson.

Ο Έλληνας Υπουργός παρουσίασε το ευρύ φάσμα των παρεμβάσεων στον ενεργειακό κλάδο με σκοπό την αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα με την κινητοποίηση επενδύσεων άνω των 44 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030.

Όπως σημείωσε ο κ. Σκρέκας, η Ελλάδα, με την εμβληματική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωράει στην ταχύτερη απολιγνιτοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. "Η πρόσφατη κλιμάκωση των τιμών του CO2, η στα 58 ευρώ/τόνο, εν αναμονή της μεταρρύθμισης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), δικαιολογεί πλήρως την απόφασή μας πριν από σχεδόν 2 χρόνια" σημείωσε ο Υπουργός. Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική αναμόρφωσης των λιγνιτικών περιοχών με επενδύσεις άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το πράσινο υδρογόνο να λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη και έκανε ειδική αναφορά στο White Dragon που στοχεύει στην παραγωγή 250.000 τόνων πράσινου υδρογόνου ετησίως.

"Η επενδυτική άνθηση της πράσινης ενέργειας είναι άνευ προηγουμένου" σημείωσε ο κ. Σκρέκας αναφερόμενος στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τόνισε ότι οι ΑΠΕ που αντιπροσωπεύουν πλέον το 34% του ενεργειακού μείγματος, θα υπερβούν το 67% έως το 2030.

Παράλληλα, μέσα στους επόμενους μήνες θα ανακοινωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας, θα τεθεί σε διαβούλευση το πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά και θα παρουσιαστεί ο οδικός χάρτης για το υδρογόνο.

Αναφερόμενος στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν σε 21 πράσινες δράσεις, ο Υπουργός, τόνισε ότι ξεπερνάνε τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται στο τεράστιο κύμα ενεργειακών ανακαινίσεων 600.000 κτιρίων έως το τέλος της δεκαετίας. Προωθείται, επίσης, η ηλεκτρική κινητικότητα με στόχο, έως το 2030, 1 στις 3 νέες πωλήσεις να αφορά σε ηλεκτρικά οχήματα. Επιπρόσθετα, ενισχύεται το ενεργειακό σύστημα με έργα 300 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ 450 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε έργα για την αποθήκευση ενέργειας. Επιπλέον, 750 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις επιτυχείς διασυνδέσεις με την Ιταλία και τη Βουλγαρία που προωθούν τη σύγκλιση των τιμών αποφέροντας οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές. Επιπρόσθετα, η νέα γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας με τη Βουλγαρία θα λειτουργήσει το επόμενο έτος ενώ παράλληλα δρομολογούνται οι διασυνδέσεις με άλλες χώρες, όπως η Κύπρος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

Κλείνοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι: "Αναπτύσσουμε διαρκώς νέα πλαίσια με ανθεκτικές υποδομές για να στηρίξουμε την αγορά και να ενθαρρύνουμε οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις. Σε αυτόν τον τεράστιο, πράσινο μετασχηματισμό, η δέσμευσή μας είναι να εμπλέξουμε όλους τους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Τέλος, πιστεύουμε ακράδαντα στις διεθνείς συνεργασίες, ως τη μόνη αποτελεσματική προσέγγιση, αντιμετώπισης της παγκόσμιας πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής".