Μ. Βαρβιτσιώτης: Ισχυρή βούληση της Ελλάδας για εντατικοποίηση της συνεργασίας με Λετονία

Την ισχυρή βούληση της Ελλάδας να εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με τη Λετονία στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών εξέφρασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης κατά τη συνάντησή του με τον Λετονό Υπουργό Εξωτερικών Edgars Rinkevics, σήμερα στη Ρίγα, στην πρώτη επίσημη κυβερνητική επίσκεψη υψηλού επιπέδου στη Λετονία μετά από ιδιαίτερα μακρά περίοδο.

Όπως προσέθεσε, είναι ιδιαίτερα σημαντική η σύγκλιση απόψεων των δύο χωρών σε ζητήματα όπως οι περιφερειακές προκλήσεις και η εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση εργασίας με την ομόλογό του Υφυπουργό Εξωτερικών, Zanda Kalnina-Lukasevica, κατά την οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο μέτωπο της ευρωπαϊκής διαχείρισης της πανδημίας, η εισαγωγή του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού, η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, καθώς και η εφαρμογή των εθνικών σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι δύο ομόλογοι είχαν επίσης την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν την πλήρη στήριξή τους στην ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης θα μεταβεί αύριο, 7 Ιουλίου, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, τελευταίο προορισμό της επίσημης περιοδείας του στις Βαλτικές χώρες, όπου θα έχει κύκλο επαφών με στελέχη της Λιθουανικής κυβέρνησης, ενώ θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 4η Διεθνή Διάσκεψη για την Ουκρανία.

Reaffirming our commitment for stronger 🇬🇷 and 🇱🇻 bilateral relations & EU cooperation with @edgarsrinkevics and @ZKLukasevica on my official visit in Riga. pic.twitter.com/Kbwx38ZIzv