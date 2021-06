Με τον ΥΠΕΞ του Νίγηρα συναντήθηκε ο Ν. Δένδιας - Στο επίκεντρο η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή του Σαχέλ

Με τον υπουργό Εξωτερικών του Νίγηρα, Μασούντου Χασούμι (Massoudou Hassoumi), συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης της Παγκόσμιας Συμμαχίας εναντίον του "Ισλαμικού κράτους", που λαμβάνει χώρα σήμερα στη Ρώμη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή του Σαχέλ, στην οποία η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, καθώς και η συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias & #Niger FM Massoudou Hassoumi met on sidelines of @coalition Mtg & discussed security situation in #Sahel, a region to which #Greece attaches particular importance. Advancing coop on issues of mutual concern & within int'l organizations also discussed pic.twitter.com/NMS09oJ9cZ