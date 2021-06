Συγχαρητήρια του Κ. Μητσοτάκη σε Μπένετ και Λαπίντ για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, συγχαίρει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, Γιαΐρ Λαπίντ, για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης του Ισραήλ.

"Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ήδη επιτύχει πολλά. Θα συνεχίσουμε τις κοινές προσπάθειές μας με στόχο να φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά" σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Congratulations to Prime Minister @naftalibennett and Alternate Prime Minister @yairlapid on forming a new government in Israel. Greece and Israel have already accomplished much together; we will continue our joint efforts with the aim to reach even greater heights.