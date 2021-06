Κ. Μητσοτάκης: Έχουμε σχέδιο, για να ανοίξουμε τον τουρισμό με ασφάλεια

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:12

"Όταν διασφαλίσουμε το δικαίωμα όλων των ενηλίκων στον εμβολιασμό, τότε θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση περί διευκολύνσεων προς τους πλήρως εμβολιασμένους".

Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός, στην παρέμβαση που πραγματοποίησε στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου "Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security", που συνδιοργανώνουν το ινστιτούτο γεωπολιτικών αναλύσεων Eurasia Group και η οργάνωση Flagship Pioneering.

"Όταν τον χειμώνα μεταφέρουμε εντός τις δραστηριότητές μας, τότε θα υπάρξει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα", πρόσθεσε, φέρνοντας ως παράδειγμα εστιατόρια που δεν αποκλείεται να επιτρέψουν την είσοδο στους εσωτερικούς χώρους τους μόνο σε συμπολίτες μας που θα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό κύκλο τους.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει το σχέδιο να ανοίξει τον τουρισμό της με ασφάλεια, υποδεχόμενη τους επισκέπτες του καλοκαιριού. Εστίασε, μάλιστα, στην ισχυρή προστιθέμενη αξία του ψηφιακού πιστοποιητικού, αλλά και στις δυνατότητες που δίνουν τα εκατομμύρια των self tests.

"Έχουμε επιπρόσθετα εργαλεία εφέτος. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάτι, που ήταν ελληνική πρόταση, το Ψηφιακό πιστοποιητικό για τον Covid", ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. "Οι άνθρωποι θέλουν να ταξιδέψουν. Θέλουμε να έρθουν στην Ελλάδα και να είναι ασφαλείς. Δώσαμε προτεραιότητα στα νησιά. Εμβολιάζουμε το 1% του πληθυσμού κάθε ημέρα. Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα είμαστε σε ακόμα καλύτερη θέση…", πρόσθεσε.

