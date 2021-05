Μ. Βαρβιτσιώτης σε Σλοβένο ΥφΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκη προοπτική των Δυτ. Βαλκανίων

Τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε τηλεδιάσκεψη που είχε σήμερα με τον Σλοβένο Υφυπουργό Εξωτερικών Gašper Dovžan, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Σλοβενία κατά το β΄ εξάμηνο του 2021.

Κατά την συζήτηση, η οποία έλαβε χώρα σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες και η πορεία προετοιμασίας της επικείμενης Σλοβενικής Προεδρίας, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2021. Ειδικότερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης εξέφρασε την στήριξη της χώρας μας στο έργο της επερχόμενης Σλοβενικής Προεδρίας, τονίζοντας ότι είναι θετικό γεγονός ότι η Σλοβενία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ως χώρα η οποία γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η έγκριση των εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των κονδυλίων της ανάκαμψης.

Ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα, ο Αναπληρωτής Υπουργός υπογράμμισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες πρώτης εισόδου και έδωσε έμφαση στην εξωτερική διάσταση, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την εσωτερική, επισημαίνοντας την ανάγκη αξιοποίησης όλων των εργαλείων που διαθέτει η ΕΕ για την ενίσχυση των επιστροφών.

A most fruitful exchange of views today v/ VTC w/ State Secretary 🇸🇮MFA @MZZRS Gašper Dovžan. As Slovenia will be taking over the 🇪🇺Presidency,we had a very interesting discussion on #EU2021SI priorities, the quick implementation of recovery plans, #migration, #CoFoE &EU matters. pic.twitter.com/ErcIyeMbQp