Ο Τζ. Πάιατ παρέδωσε στον Ν. Παναγιωτόπουλο την αμερικανική πρόταση για τις φρεγάτες του Π.Ν.

Ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, με ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο twitter, ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, την αμερικανική πρόταση για τις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού.

"Παρέδωσα στον Ν. Παναγιωτόπουλο την πρόταση των ΗΠΑ για τις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού" αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Τζ. Πάιατ.

Η πρόταση, όπως τονίζει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρέσβης, αφορά "σε διακρατική συμφωνία με μακροχρόνιο αντίκτυπο για την Ελλάδα" καθώς τονώνει "την εγχώρια παραγωγή, ωθεί την ελληνική ναυπηγοκατασκευαστική βιομηχανία, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας" ενώ καθιστά την χώρα μας "την πιο ανεπτυγμένη από πλευράς ναυτικής ικανότητας" στην ευρύτερη περιοχή.

I joined @USNavy RADM Morley to present @npanagioto our proposal for @NavyGR Future Frigate, a government-to-government agreement w/ long-term impact: domestic production, boosting the Greek shipbuilding industry, creating new jobs & the region's most advanced Naval capability. pic.twitter.com/J8Dt1LTJx7