Υπό την προεδρία της Ελλάδας η Συνδιάσκεψη των υπουργών Πολιτισμού της ΝΑ Ευρώπης

Με τη συμμετοχή Υπουργών, Υφυπουργών, αλλά και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από την UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποιήθηκε σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, η 7η Υπουργική Συνδιάσκεψη του Συμβουλίου των Υπουργών Πολιτισμού των χωρών της Νοτιoανατολικής Ευρώπης (Council of Ministers of Culture of South East Europe - Enhancing Culture for Sustainable Development-CoMoCoSEE).

Της Συνδιάσκεψης που είχε ως βασικό θέμα τη "Ψηφιακή και οικολογική πολιτιστική πολιτική υπό το φως της πανδημίας" προέδρευσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, καθώς η Ελλάδα είχε την Προεδρία του Συμβουλίου.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε στους συμμετέχοντες, ο αρμόδιος για τον σύγχρονο πολιτισμό Υφυπουργός, κ. Γιατρομανωλάκης, επεσήμανε τον σημαίνοντα ρόλο του πολιτισμού στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα και με την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2030, τη νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό και το Πρόγραμμα Εργασίας 2019-2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

"Η ενδυνάμωση του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου έχει αναδειχθεί σε σημαντική αναπτυξιακή στρατηγική που προωθεί την τοπική και περιφερειακή οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή, διαπίστωση που επιβεβαιώθηκε και κατά τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων με τους Υπουργούς Πολιτισμού των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, προσθέτοντας πως "είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εκπαιδευτικό, τεχνολογικό, οικονομικό, και νομοθετικό εργαλείο προκειμένου να απελευθερώσουμε τη δυναμική και τις προοπτικές του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, θωρακίζοντας τον πολιτισμό και δίνοντας τα απαραίτητα εφόδια στους ανθρώπους του, σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο".

Η πανδημία και οι σημαντικές επιπτώσεις που αυτή έχει διεθνώς στον κλάδο του πολιτισμού αναδείχθηκαν από το σύνολο των Υπουργών και των επικεφαλής των Αντιπροσωπειών, καθώς και από αξιωματούχους της UNESCO, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης οι συμμετέχοντες υπερθεμάτισαν της σημασίας υιοθέτησης μέτρων και πρωτοβουλιών που θα προωθούν και θα βελτιώνουν την πρόσβαση των πολιτιστικών φορέων σε οικονομικούς πόρους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της ανεργίας που ελλοχεύει ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Παράλληλα, ειδική μνεία έγινε στην ενίσχυση της νομοθεσίας προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων προκειμένου η πρόσβαση στον πολιτισμό μέσω ψηφιακών τεχνολογιών να γίνεται κατά τρόπο που διασφαλίζει τους δημιουργούς και σέβεται την ελευθερία της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Επιστέγασμα του Συμβουλίου είναι η ψήφιση της Διακήρυξης των Αθηνών στην οποία επιβεβαιώνεται η ισχυρή βούληση των κρατών-μελών για αλληλεγγύη και συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στον τομέα του πολιτισμού. Επιπρόσθετα αναγνωρίζεται η σημασία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στους τομείς της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, ενώ υπογραμμίζεται ο ρόλος του πολιτισμού στην ενίσχυση της δημιουργικότητας κάθε κοινωνίας.

Στην Υπουργική Συνδιάσκεψη, πέραν των Υπουργών και Υφυπουργών Πολιτισμού των κρατών-μελών του Συμβουλίου, τοποθετήθηκαν επί των θεμάτων επίσης ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για τον Πολιτισμό της UNESCO, κος Ernesto Ottone Ramírez, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κος Bjorn Berge και η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Θέμις Χριστοφίδου.

Την Συνδιάσκεψη των Υπουργών προετοίμασαν δύο Συναντήσεις Υψηλών Αξιωματούχων των κρατών-μελών που πραγματοποιήθηκαν, πάντα μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 25 Φεβρουαρίου και στις 24 Μαΐου 2021 στις οποίες προέδρευσε η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, Ελένη Δουνδουλάκη.