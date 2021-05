Συνάντηση Ν. Δένδια με Ισραηλινό ΥΠΕΞ για τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

