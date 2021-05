Επικοινωνία Ν. Δένδια - Τζ. Πάιατ για τις εξελίξεις στην περιοχή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ, πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

