Β. Κοντοζαμάνης: "Αυτή τη στιγμή δίνουμε τη μεγαλύτερη μάχη - Είναι κρίμα να μην την δώσουμε όλοι μαζί"

"Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα για το ΕΣΥ στον ένα χρόνο της πανδημίας και είναι κρίμα όλη αυτή η προσπάθεια τον τελευταίο χρόνο, τώρα που δίνουμε τη μεγαλύτερη μάχη, να μην την δώσουμε όλοι μαζί", υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο με τίτλο "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα", εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, αύριο Τετάρτη. Η κυβέρνηση ζήτησε η επεξεργασία του νομοσχεδίου να προχωρήσει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και επέμεινε στη διαδικασία αυτή, παρά τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης, στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές όπου οι διατάξεις του συζητήθηκαν νωρίτερα σήμερα.

Ως προς τα ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας, στο επίκεντρο πολλών τοποθετήσεων βρέθηκε η κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην διαχείριση της πανδημίας, και η διάταξη με την οποία προβλέπεται η διανομή, με κρατική μέριμνα, σε κάθε πολίτη, μιας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορονοϊό ανά εβδομάδα, η οποία προορίζεται για ατομική χρήση, χωρίς την ανάγκη διενέργειας της από επαγγελματίες υγείας.

"Το νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει επείγουσες ανάγκες στη διαχείριση της πανδημίας", είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, που αναφέρθηκε στo ζήτημα των self test. "Eίναι συμπληρωματική δράση, που έρχεται στα όσα μέχρι σήμερα γίνονται και αφορούν στο τεστ. Τα ταχέα τεστ, οι διαγνωστικοί μοριακοί έλεγχοι συνεχίζονται. Έχουμε ξεπεράσει τους 50.000 διαγνωστικούς ελέγχους, ημερησίως στη χώρα και ερχόμαστε τώρα να συμπληρώσουμε την στρατηγική μας, σε ό,τι αφορά το τεστ. Σε κάθε περίπτωση, τα τεστ αυτά δεν υπολείπονται των προδιαγραφών που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία", είπε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, σημειώνοντας ότι έχουν όλες τις αναγκαίες πιστοποιήσεις.

Αναφερόμενος στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, είπε ότι παρά τις δυσκολίες ο εμβολιασμός εξελίσσεται ομαλά και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει αύξηση των εμβολιασμών, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει χτιστεί το τείχος ανοσίας που έχει ανάγκη η χώρα για να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Ως προς την ένταξη του ιδιωτικού τομέα στη μάχη κατά του κορονοϊού, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης είπε ότι "το δημόσιο σύστημα υγείας, οι κρατικές δομές, ο ιδιωτικός τομέας και οι Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στην αντιμετώπιση της κατάστασης". Σημείωσε όμως ότι η επίταξη είναι ένα εργαλείο που η κυβέρνηση το νομοθέτησε από την αρχή της πανδημίας και όταν χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσει, το έκανε, όπως έγινε τον περασμένο Νοέμβριο στη Β. Ελλάδα. Τώρα, όπως είπε, "υπάρχει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα", και αυτή τη στιγμή "στην Αθήνα μόνο, από τις 233 κλίνες εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα, οι 174 έχουν διατεθεί στο Δημόσιο και οι υπόλοιπες είναι καλυμμένες, με ελάχιστες εξ αυτών να παραμένουν κενές".

"Διακομίσαμε περιστατικά μη κορονοϊού στον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη δυνατότητα που έχουμε σε κλίνες εντατικής θεραπείας για τον κορονοϊό, στο δημόσιο σύστημα υγείας. Που το δημόσιο σύστημα υγείας, όλη αυτή την περίοδο μπορεί και διαχειρίζεται με επιτυχία τον κορονοϊο. Και ο ιδιωτικός τομέας μας έχει δώσει - και αν χρειαστεί θα τις χρησιμοποιήσουμε - κλίνες για περιστατικά κορονοϊού, απλές κλίνες", είπε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης και πρόσθεσε: "Κάναμε το αυτονόητο. Μεταφέραμε περιστατικά στον ιδιωτικό τομέα, για να μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας Μονάδες Εντατικής Θεραπείας".

Αλλά και στο ΚΚΕ που υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί σε επιτάξεις χωρίς αποζημιώσεις, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης έσπευσε να υπογραμμίσει ότι "ζούμε σε δημοκρατικό κράτος και η επίταξη προβλέπει και αποζημίωση - και δεν μιλάμε για δήμευση του ιδιωτικού τομέα". Η επίταξη έχει κόστος, επέμεινε ο αναπληρωτής υπουργός. "Όποτε χρειάστηκε το επωμιστήκαμε και όποτε χρειαστεί θα το ξανακάνουμε. Και οι γιατροί, οι οποίοι επιτάχθηκαν τις δύσκολες αυτές ώρες, θα αποζημιωθούν".

"Η διανομή της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ανά εβδομάδα στους πολίτες είναι αναγκαία", είπε ο εισηγητής της ΝΔ Κωνσταντίνος Μπλούχος και επισήμανε ότι το αποτέλεσμα των τεστ θα καθοδηγήσει τους πολίτες να πάνε στον γιατρό ή να πάνε σε ένα νοσοκομείο. Ο βουλευτής της ΝΔ κάλεσε όλες τις πλευρές να αναλογιστούν ότι η μη χρήση των self test μπορεί να γίνει ανάχωμα, ώστε να μην απευθυνθεί ο πολίτης σε γιατρό ή νοσοκομείο. "Το ατομικό τεστ έχει την έννοια της ατομικής ευθύνης, πέρα και πάνω από οποιοδήποτε μέτρο δημόσιας υγείας. Το ατομικό τεστ έχει επικουρικό ρόλο, βοηθά το φορτωμένο ΕΣΥ, αλλά προϊόντος του χρόνου βοηθά άμεσα όλες τις συλλογικές εκδηλώσεις, την οικονομία και την αγορά, την παιδεία και τη λειτουργία των σχολείων και την επιχειρηματική τουριστική δραστηριότητα", είπε ο βουλευτής και επέμεινε ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο ατομικής ευθύνης για τον έλεγχο της διασποράς.

"Επικοινωνιακό πυροτέχνημα", χαρακτήρισε το self test, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βαρεμένος και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως σε όλα τα στάδια της πανδημίας, αυτό που βασιλεύει σε αυτή τη χώρα είναι η επικοινωνιακή διαχείριση. "Εμμέσως αυτό που κάνετε με τα self test, είναι πως αποδέχεστε ότι υπήρχε η ανάγκη της ιχνηλάτισης που σας ζητούσαμε από την αρχή της πανδημίας και εμμέσως και πονηρά πάτε να ρίξετε την ευθύνη στους άλλους. Όσοι σώζονται, τους σώζει ο κ. Μητσοτάκης. Όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο, βρίσκονται σε κίνδυνο με δική τους ευθύνη", είπε ο Γιώργος Βαρεμένος και επισήμανε ότι με τα self test υπάρχει και θέμα αξιοπιστίας και θέμα δεοντολογίας, όπως έχουν επισημάνει επιστήμονες. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση, ότι ενώ δεν έκανε τίποτα για τις εστίες υπερμετάδοσης, τώρα βρήκε ένα "επικοινωνιακό κοσκινάκι".

Ζήτημα αξιοπιστίας της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας έθεσε και ο ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Πουλάς και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν εκπόνησε ένα συνολικό σχέδιο εκτάκτου ανάγκης που θα προέβλεπε σενάρια έξαρσης της πανδημίας, και πως αυτά θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν, με την εμπλοκή όλων των φορέων υγείας της χώρας, δημόσιων, ιδιωτικών, στρατιωτικών, σε αυτή τη μάχη. Ο βουλευτής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προχωράει στην επίταξη των γιατρών, την ίδια ώρα που διατηρεί covid free τον ιδιωτικό τομέα, που επίσης θα έπρεπε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης.

"Ο λαός δεν πρέπει να δεχθεί να περάσει η ευθύνη της διάγνωσης στην πλάτη του", είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έδωσε ασυλία στους μεγαλοκλινικάρχες και ότι σχεδιάζει, με γνώμονα το κέρδος τους και όχι με γνώμονα την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν για την κάλυψη των αναγκών του λαού. "Τα self test είναι πειστήριο της εγκληματικής πολιτικής που εφαρμόζετε. Η κυβέρνηση τα παρουσιάζει ως βασικό εργαλείο για τη διαχείριση της πανδημίας και φορτώνει την διάγνωση της νόσου στην ατομική ευθύνη. Στόχος είναι, και με το μέτρο αυτό, η απαλλαγή του κράτους από κάθε ευθύνη για ολοκληρωμένο σχεδιασμό", είπε ο κ. Λαμπρούλης.

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου υπογράμμισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των φαρμακείων, να αποφευχθούν οι υγειονομικοί κίνδυνοι για τους πολίτες και το προσωπικό των φαρμακείων. Επισήμανε ότι είναι αναπόφευκτο, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να μην μπορούν να διενεργήσουν μόνοι τους τα τεστ. Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης επισήμανε ότι δεν διασφαλίζεται πως το αποτέλεσμα θα δηλώνεται στον ΕΟΔΥ, και ότι δεν διασφαλίζεται ούτε η αξιοπιστία του αποτελέσματος, αφού δεν το κάνουν επαγγελματίες υγείας. Αναφερόμενη εξάλλου στο εθνικό μητρώο ασθενών Covid, επέστησε την προσοχή της κυβέρνησης στο ευαίσθητο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

"Εδώ και ένα χρόνο καλούμε την κυβέρνηση να επενδύσει στο απαξιωμένο ΕΣΥ προσλαμβάνοντας γιατρούς και νοσηλευτές και εξοπλίζοντάς τους", είπε η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 Μαρία Απατζίδη και αναφέρθηκε στο σχέδιο που απαιτείται για την αντιμετώπιση της τριπλής κρίσης, υγειονομικής, οικονομικής, κοινωνικής. Όπως όμως τόνισε, η κυβέρνηση αγνόησε τις προτάσεις που κατατέθηκαν από το κόμμα της, για να φέρει ένα χρόνο μετά, ένα νομοσχέδιο-σκούπα που θέλει να περάσει με κατεπείγουσες διαδικασίες, υποβαθμίζοντας τη Βουλή. Στο μεγαλύτερο όμως μέρος του το νομοσχέδιο, όπως κατήγγειλε, δίνει παράταση σε μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί και αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά. "Είναι μέτρα που οδηγήσαν το ΕΣΥ σε κατάρρευση και τους γιατρούς να επιλέγουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει", είπε η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 και πρόσθεσε ότι τα self test δεν αποτελούν λύση, ούτε για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων, αλλά ούτε και για τον αποτελεσματικό έλεγχο της πανδημίας, γεγονός που τονίζεται και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ