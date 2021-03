Το ΚΙΝΑΛ καταγγέλλει την κυβέρνηση για διαγωνισμό-πρόκληση όσον αφορά την προμήθεια των self tests

To Kίνημα Αλλαγής καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι προχωράει σε διαγωνισμό-πρόκληση, θέτοντας προθεσμία μόνο 72 ωρών για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων ταχέων διαγνωστικών τεστ (self tests). Θεωρεί την προθεσμία "αδικαιολόγητα ασφυκτική και προφανώς προσχηματική, όταν όλο το project των self tests είναι ακόμη στον αέρα", όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι αυτό συμβαίνει "ιδιαίτερα όταν δεν έχουν λυθεί βασικά ζητήματα -και υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις- για το πώς και πού αυτά θα γίνονται. Όταν μάλιστα η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν θα δηλώνονται υποχρεωτικά οι τυχόν θετικές στον ιό διαγνώσεις και ο πολίτης σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κάνει και μοριακό τεστ επιπλέον".

"Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά στη σκιά της πανδημίας στήνονται διαγωνισμοί για να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες και συμφέροντα", καταλήγει το Κίνημα Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ