Βίντεο της πρεσβείας των ΗΠΑ για τα 200 χρόνια από το 1821 - Ο Τζέφρι Πάιατ για τα "200 χρόνια φιλίας"

Το πρώτο βίντεο της καμπάνιας της για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αμερικανική πρεσβεία. "Καθώς η 25η Μαρτίου πλησιάζει, είμαστε ενθουσιασμένοι που δημοσιεύουμε το πρώτο βίντεο από την καμπάνια "ΗΠΑ και Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας"" αναφέρει συγκεκριμένα η αμερικανική πρεσβεία.

Σε μήνυμά του στο βίντεο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ αναδεικνύει την ιστορική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, το κοινό πάθος τους για τη δημοκρατία, τις αξίες που τις ενώνουν και τις κάνουν πιο ισχυρές.

As Mar. 25 nears we're excited to launch the 1st video of our US-Greece: Celebrating 200 years of Friendship campaign. @USAmbPyatt highlights our historic partnership, shared passion for democracy, the values that unite us & make our countries stronger. #USGreece2021 @Greece_2021 pic.twitter.com/zYFm5CJrXJ