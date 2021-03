Συνάντηση Ν. Δένδια με τον πρόεδρο του κυπριακού ΔΗΚΟ - Στο επίκεντρο το Κυπριακό

Συνάντηση με τον πρόεδρο του κυπριακού κόμματος ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε στο Κυπριακό, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

