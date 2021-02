N. Μηταράκης: Προτεραιότητά μας η πάταξη των λαθροδιακινητών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, συμμετείχε, σήμερα, σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από το think tank "Friends of Europe", με θέμα "Turning a blind eye: the human cost of trafficking”.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του, ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι "η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων αποτελεί βασική προτεραιότητα της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας μας. Στόχος μας να εξαρθρώσουμε τα δίκτυα λαθροδιακινητών που εκμεταλλεύονται την άγνοια, τα όνειρα και τις ανάγκες ανθρώπων και βάζουν τις ζωές τους σε κίνδυνο. Έχουμε σε πολλές περιπτώσεις, με λύπη μας, δει πως ένα μακρύ ταξίδι μπορεί να καταλήξει σε δραματικά γεγονότα στη μέση του Αιγαίου, της Μεσογείου ή και του Ατλαντικού".

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στάθηκε αναλυτικά στις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Ελλάδα, προκειμένου "να πατάξει αυτή τη μορφή οργανωμένου εγκλήματος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο”.

Στη συνέχεια, ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι, εν όψει του νέου ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, "η Ελλάδα παρουσίασε ένα αναλυτικό σχέδιο στην Κομισιόν για την αντιμετώπιση των δικτύων λαθροδιακινητών. Ένα χρόνο μετά, εμμένουμε στην ανάγκη για συλλογική δράση απέναντι στο φαινόμενο, με το βλέμμα στραμμένο στις εν εξελίξει συζητήσεις για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική”.

"Ταυτόχρονα, αναδεικνύουμε το θέμα και σε όλες τις διμερείς διαβουλεύσεις μας με τρίτες χώρες προέλευσης, αλλά και χώρες transit για μετανάστες. Στη δική μας περίπτωση, ο ρόλος της Τουρκίας είναι πολύ σημαντικός και ελπίζουμε πως η γείτονα χώρα θα συνεργαστεί καλύτερα στο μέλλον με τις εθνικές μας αρχές και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως η FRONTEX, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την παράνομη μετανάστευση. Άλλωστε, αυτό είναι και ένα βασικό συστατικό των δεσμεύσεων της που απορρέουν από την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας", κατέληξε χαρακτηριστικά.

Στη συζήτηση συμμετείχαν Διευθυντής του Operational Response Division της FRONTEX, κ. Ana Cristina Jorge, η Γενική Διευθύντρια της DG HOME, κ. Monique Pariat, καθώς και η Ιδρυτής και CEO της οργάνωσης "Footprint to Freedom” και μέλος του International Survivors of Trafficking Advisory Council (ISTAC), κ. Malaika Oringo.