Με τον Σαουδάραβα ομόλογό του συναντήθηκε ο Ν. Δένδιας

Με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φάισαλ Μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ (Faisal Bin Farhan Al Saud) συναντήθηκε νωρίτερα, στο περιθώριο του Φόρουμ Φιλίας, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη συνάντησή τους στο υπουργείο Εξωτερικών, συζήτησαν για τη διμερή συνεργασία και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Συναντήθηκα @GreeceMFA με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας. Συζητήσαμε για τη διμερή συνεργασία 🇬🇷🇸🇦 & τις περιφερειακές εξελίξεις - On the sidelines of #PhiliaForum in #Athens, I met with #SaudiArabia FM @FaisalbinFarhan. Bilateral cooperation & regional developments in focus. pic.twitter.com/DZGl2BmXiW