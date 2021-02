Συνάντηση Πάιατ με Δένδια: Συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τον περιφερειακό ηγετικό ρόλο της Ελλάδας

Την εκτίμησή του για τη σημερινή εκτεταμένη συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, εξέφρασε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Υπό την κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, "συνεργαζόμαστε για να επιταχύνουμε την πρόοδο σε κοινούς στρατηγικούς στόχους και να ενισχύσουμε τον περιφερειακό ηγετικό ρόλο της Ελλάδας", τόνισε ο πρέσβης Πάιατ.

Appreciated today’s far reaching discussion FM @NikosDendias. Under the @POTUS Biden administration, we are collaborating to accelerate progress on shared strategic goals and reinforce Greece's regional leadership role. pic.twitter.com/CPE9jgCVYv