Συνάντηση Ν. Δένδια - Β. Ντομπρόβσκις στις Βρυξέλλες

Με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις συναντήθηκε στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη συνάντηση, συζήτησαν για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, με έμφαση στην τελωνειακή ένωση, αναφέρεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter.

I met with @EU_Commission Executive VP @VDombrovskis in #Brussels. #EU-Turkey relations, with particular focus on Customs Union were discussed. pic.twitter.com/u69Uy24zX9