Μ. Βαρβιτσιώτης: Η Ελλάδα χαιρετίζει την επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού

Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα την κλιματική διπλωματία συμμετείχε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, στην οποία ήταν προσκεκλημένος μεταξύ άλλων o Τζον Κέρι, ειδικός απεσταλμένος του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, για το κλίμα.

Ειδικότερα, o αναπληρωτής υπουργός χαιρέτισε την απόφαση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης να επιστρέψουν οι ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού και να δώσουν τη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Όπως επισήμανε, η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και μια κορυφαία εθνική πολιτική για τη χώρα μας, η οποία έχει ήδη θέσει έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο, δηλαδή την πλήρη απολιγνιτοποίησή της ως το 2028. "Σήμερα εξαρτώμαστε από τον λιγνίτη και ελπίζουμε ότι σε βάθος επτά ετών θα έχουμε ξεμπερδέψει μαζί του", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Βαρβιτσιώτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με μία ακόμη σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική, αυτή της Νέας Γενιάς. Όπως τόνισε, οι νέοι της Ευρώπης δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το κλίμα και, αν πράγματι θέλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη με επιτυχία, πρέπει να αφουγκραστούμε το αίτημα της νέας γενιάς.

H τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του Δανού Υπουργού Εξωτερικών Τζέπε Κόφοντ ενόψει της προσεχούς Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή το φθινόπωρο και την παγκόσμια δίκαιη μετάβαση από τον άνθρακα σε καθαρής μορφής ενέργεια. Σε αυτή συμμετείχαν ακόμη, πέρα από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, ο A’ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ.

